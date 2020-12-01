Вакцинация закончит экономический кризис: OECD обновил прогноз для глобальной экономики

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) пересмотрела в сторону повышения прогноз развития глобальной экономики на 2020-2022 года. Прогноз опубликован на сайте организации.

Согласно данным OECD, по итогам 2020 года падение глобально ВВП составит не более 4,2%. В сентябре 2020 года OECD прогнозировала падение глобального ВВП на 4,5%, в июне – на 6% в текущем году.

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На конец 2021 года рост мировой экономики составит 4,2%, говорится в прогнозном отчете.

Улучшение экономической ситуации в мире в 2021 году будет напрямую зависеть от темпов вакцинации населения от COVID-19, говорится в отчете.

Темпы восстановления экономики будут наиболее высокими в странах, где проводятся массовые тестирования на COVID-19 и эффективно работают карантинные ограничения. В таких условиях вакцинация будет проходить быстро, уверены в OECD.

В случае возникновения проблем с доставкой вакцин и их эффективностью, OECD пересмотрит прогноз динамики глобального ВВП в сторону понижения.

16 сентября OECD улучшило прогноз по глобальному ВВП на 2020 год.

1 декабря НБУ спрогнозировал рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 4,2%.

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Роман Брыль

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