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21.03.2019, 13:16

Валовый внешний долг Украины вырос на $515 млн – НБУ

Валовый внешний долг Украины вырос на $515 млн – НБУ

По данным НБУ, за октябрь-декабрь прошлого года валовый внешний долг Украины составил $114,7 млрд

За четвертый квартал 2018 года валовый внешний долг Украины вырос на $515 млн – до $114,7 млрд. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Долг сектора государственного управления вырос на 4,8% - до $40,13 млрд, долг центрально банка вырос на 17,6% - до $7,9 млрд. В то же время долг других депозитных корпораций сократился на 0,2% - до $5,8 млрд, долг других секторов – на 3,9%, до $51,4 млрд.

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По данным НБУ, в третьем квартале предыдущего года валовый внешний долг Украины составлял почти $114,2 млрд.

Валовой внешний долг - это общий объем задолженности страны по всем внешним займам и невыплаченным по ним процентам. Этот показатель включает не только государственный долг, но и негосударственный (банков, национальных и акционерных компаний и т.п.).

По информации Министерства финансов, в январе 2019 года государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины сократился на $70 млн (0,09%) по сравнению с декабрем 2018-го – до $78,25 млрд.

В бюджете на 2019 год запланированы платежи по погашению и обслуживанию госдолга в сумме 417 млрд грн.

Наиболее существенные платежи по обслуживанию внешнего долга предусматриваются в марте и в сентябре - по $500 млн по евробондам, которые были выпущены в результате реструктуризации в 2015 году. 

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, соотношение уровня государственного и гарантированного государством долга к ВВП Украины в 2018 году снизилось на 11% - до 60,9%.

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Теги: НБУ, внешний долг украины, валовый внешний долг
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