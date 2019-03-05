Валютная свобода: что изменилось в работе обменников

По новому закону генеральная лицензия на осуществление банками валютных операций отменена, отныне все валютные операции банки могут осуществлять на основании банковской лицензии. Об этом рассказал сайту Минфин директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз.

"Мы проанализировали ситуацию и могу сказать, что у большинства банков не возникнет проблем по операциям с валютными ценностями", - подчеркнул он.

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Александр Бевз также отметил, что в случае с небанковскими финучреждениями генеральные валютные лицензии трансформируются в лицензии на валютные операции.

Нацбанк упростил переоформление лицензий всем существующим лицензиатам. "Для того, чтобы лицензия стала бессрочной, а до сих пор она выдавалась на три года для обмена валют, небанковские учреждения должны до 7 марта подать небольшой пакет документов для переоформления лицензий", - напомнил Бевз.

Также, по его словам, упрощен и порядок получения новых лицензий на обмен валют для небанковских финансовых учреждений. В частности, снижены требования к капиталу до 5 млн грн. Это позволит учреждению открыть 50 точек обмена. Каждый рост точек обмена еще на 50 штук - это еще 5 миллионов собственного капитала для учреждения.

"Мы начинали с требования в 20 млн грн в 2016 году. Теперь требование к вхождению на рынок уменьшилось в четыре раза и это свидетельство того, что регулятор поддерживает честную конкуренцию между банками и небанковскими финучреждениями и делает условия доступа максимально простыми", - подчеркнул Бевз.

По его словам, в конце 2018 года НБУ решил продлить абсолютно все генеральные валютные лицензии небанковским финучреждениям до 7 мая 2019 года. "Правление НБУ сделало это для того, чтобы после вступления в силу нового закона у нас не возникло коллапса на рынке, ведь большинство лицензий заканчивались именно в этот период. Теперь мы предлагаем им упрощенное перелицензирование", - сказал Бевз.

Он отметил, что нарушителей правил НБУ не будет наказывать за каждое отдельное нарушение, санкции будут применяться за достижение предельного пула нарушений. "За первое предельное количество - один штраф, если учреждение не устранило нарушения в течение отведенного времени - второй штраф, и только после третьего раза будет ставиться вопрос об отзыве лицензии", - рассказал Бевз.

Напомним, что с 7 февраля 2019 года Нацбанк ослабил более двадцати валютных ограничений.