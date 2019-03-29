Валютная свобода. НБУ ввел новые послабления на рынке

Национальный банк ввел очередные послабления для небанковских финансовых учреждений и юридических лиц-нерезидентов.

Как сообщает пресс-служба НБУ, небанковским финансовым учреждениям разрешено устанавливать собственный курс для перерасчета в гривни переводов физлиц, поступивших в иностранной валюте, если получатель желает получить средства в гривне. Ранее небанковское финансовое учреждение должно было использовать для этого курс банка, в котором обслуживалось.

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Юрлицам-нерезидентам разрешено конвертировать все гривневые средства на лоро-счета в валюту в течение дня. До этого они могли покупать валюту только в пределах остатка в гривне на начало операционного дня. Это уравнивает юрлиц-нерезидентов в возможностях с резидентами, для которых с 7 февраля уже было отменено требование предварительного резервирования гривни для покупки валюты (режим Т + 1).

Также НБУ уточнил нормы по накоплению юридическими лицами-резидентами валюты для погашения долговых обязательств перед нерезидентом по кредитному договору.

Установлено, что "очередная дата платежа" - это ближайшая дата, определенная условиями договора для своевременного осуществления платежа с учетом его назначения (отдельно по основной сумме, процентам, комиссиям, сборам и т.д.).

Изменения утверждены постановлением НБУ № 52 от 28 марта 2019 года.

Напомним, новый закон о валюте, ослабивший более двадцати валютных ограничений, вступил в силу 7 февраля.