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29.03.2019, 13:41

Валютная свобода. НБУ ввел новые послабления на рынке

Валютная свобода. НБУ ввел новые послабления на рынке

Нацбанк ввел два дополнительных послабления на валютном рынке

Национальный банк ввел очередные послабления для небанковских финансовых учреждений и юридических лиц-нерезидентов.

Как сообщает пресс-служба НБУ, небанковским финансовым учреждениям разрешено устанавливать собственный курс для перерасчета в гривни переводов физлиц, поступивших в иностранной валюте, если получатель желает получить средства в гривне. Ранее небанковское финансовое учреждение должно было использовать для этого курс банка, в котором обслуживалось.

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Юрлицам-нерезидентам разрешено конвертировать все гривневые средства на лоро-счета в валюту в течение дня. До этого они могли покупать валюту только в пределах остатка в гривне на начало операционного дня. Это уравнивает юрлиц-нерезидентов в возможностях с резидентами, для которых с 7 февраля уже было отменено требование предварительного резервирования гривни для покупки валюты (режим Т + 1).

Также НБУ уточнил нормы по накоплению юридическими лицами-резидентами валюты для погашения долговых обязательств перед нерезидентом по кредитному договору.

Установлено, что "очередная дата платежа" - это ближайшая дата, определенная условиями договора для своевременного осуществления платежа с учетом его назначения (отдельно по основной сумме, процентам, комиссиям, сборам и т.д.).

Изменения утверждены постановлением НБУ № 52 от 28 марта 2019 года.

Напомним, новый закон о валюте, ослабивший более двадцати валютных ограничений, вступил в силу 7 февраля.

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Теги: валютная либерализация, валютные послабления, валютная свобода
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