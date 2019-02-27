Валютная свобода: украинцы вывели за рубеж 3 млн евро

С 7 февраля физические лица провели 246 операций по переводу валюты за рубеж на общую сумму 3 млн евро. Об этом на Валютном форуме в Киеве рассказал директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, передает корреспондент LIGA.net.

По словам Пономаренко, с начала действия новых правил на валютном рынке, украинцы провели 246 операций по переводам за рубеж. Общая сумма составила 3 млн евро.

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Напомним, с 7 февраля вступил в силу новый закон о валюте. Среди новшеств - отмена индивидуальных лицензий на переводы средств за границу. Их заменила система электронных лимитов - в год можно перечислить за рубеж (пополнение счета в иностранном банке, покупка недвижимости или ценных бумаг) не больше 50 000 евро в год.