Великобритания дополнительно предоставляет Украине $100 млн помощи. Деньги пойдут на поддержку экономики, сообщает пресс-служба британского правительства.

Кроме того, британское правительство призывает других доноров объединить свои ресурсы для поддержки украинцев.

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Отмечается, что $100 млн направят в госбюджет Украины для смягчения финансового давления, вызванного вторжением России.

Деньги будут предоставлены через фонд Всемирного банка, который был создан на прошлой неделе для поддержки украинского правительства.

Эти средства Украина может использовать помощь для выплат зарплат в бюджетной сфере, а также соцзащиты и выплаты пенсий.

Ранее Украина получила от Великобритании 100 млн фунтов стерлингов на экономические реформы и энергетическую независимость, а также 120 млн фунтов стерлингов гуманитарной помощи.

1 марта власти Великобритании также ввели санкции против корреспондентских счетов Сбербанка, а также запретили клиринговые операции в фунтах.

Наталия Софиенко

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