Великобритания признала Дмитрия Фирташа коррупционером и ввела против него санкции

В Британии считают, что Фирташ был вовлечен в подкуп государственных должностных лиц и в присвоение имущества газотранспортной сети Украины

Дмитрий Фирташ (Фото: Степан Смышляев/ЕРА)

Правительство Великобритании ввело санкции против Дмитрия Фирташа, определив его действия как такие, что попадают под Глобальный регламент по антикоррупционным санкциям от 2021 года (Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021). Об этом сообщается на сайте британского правительства.

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Санкции вводятся на основании того, что Фирташ "является или был вовлечен в ответственность за серьезную коррупцию или участие в ней". В частности, Фирташ был вовлечен в подкуп государственных должностных лиц для получения лицензий на добычу полезных ископаемых, а также был вовлечен в незаконное присвоение имущества газотранспортной сети Украины, указано в сообщении.

Также Британия ввела санкции против супруги Дмитрия Фирташа — Лады Фирташ — на основании того, что она была "вовлечена в получение финансовой выгоды или получение любой другой выгоды от серьезной коррупции". В частности, Лада Фирташ получила финансовую выгоду от коррупции своего мужа Дмитрия Фирташа и связана с лицом, которое вовлечено или было вовлечено в серьезную коррупцию, а именно с ее мужем Дмитрием Фирташем, указано в сообщении.

Санкции предполагают заморозку активов и запрет на передвижение.