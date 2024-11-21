Велика Британія визнала Дмитра Фірташа корупціонером і запровадила проти нього санкції

У Британії вважають, що Фірташ був залучений до підкупу державних посадових осіб та до присвоєння майна газотранспортної мережі України

Дмитро Фірташ (Фото: Степан Смишляєв/ЕРА)

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти Дмитра Фірташа, визначивши його дії як такі, що підпадають під Глобальний регламент щодо антикорупційних санкцій від 2021 року (Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021). Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Санкції запроваджуються на підставі того, що Фірташ "є або був залучений до відповідальності за серйозну корупцію або участь у ній". Зокрема, Фірташ був залучений до підкупу державних посадових осіб для отримання ліцензій на видобуток корисних копалин, а також був залучений до незаконного присвоєння майна газотранспортної мережі України, зазначено у повідомленні.

Також Британія ввела санкції проти дружини Дмитра Фірташа — Лади Фірташ — на підставі того, що вона була "залучена до отримання фінансової вигоди або отримання будь-якої іншої вигоди від серйозної корупції". Зокрема, Лада Фірташ отримала фінансову вигоду від корупції свого чоловіка Дмитра Фірташа та пов'язана з особою, яка залучена або була залучена до серйозної корупції, а саме з її чоловіком Дмитром Фірташем, зазначено у повідомленні.

Санкції передбачають заморожування активів та заборону на пересування.