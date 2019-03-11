Великобритания теряет роль финансового центра Европы

275 компаний финансового сектора в Великобритании из-за Brexit переместили или перемещают часть своего бизнеса, сотрудников, активов или юридических лиц из Великобритании в Евросоюз. Такие данные приводятся в отчете аналитического центра New Financial.

В исследовнии подчеркивается, что эти цифры значительно увеличатся в ближайшем будущем.

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"По консервативным оценкам банки и инвестиционные компании перемещают активы на сумму около 800 млрд фунтов стерлингов; управляющие активами уже перечислили более 65 млрд фунтов стерлингов; и страховые компании уже переместили активы на 35 млрд фунтов", - говорится в исследовании.

Дублин назван крупнейшим бенефициаром, куда переезжают финансовые учреждения. Их уже 100. За ним следуют Люксембург (60), Париж (41), Франкфурт (40) и Амстердам (32). Причем более 40 компаний переводят персонал или бизнес в более чем один финансовый центр в ЕС.

"Ответы различных секторов весьма разнообразны: например, почти половина управляющих активами, хедж-фондов и частных инвестиционных компаний в выборке выбрали Дублин, в то время как почти 90% фирм, переезжающих во Франкфурт, являются банками или инвестиционными банками", - отмечают в отчете.

Эксперты называют хорошей новостью то, что отрасль оказалась достаточно подготовленной ​​к происходящему.

Плохая новость, по их мнению, заключается в том, что влияние Brexit оказывается сильнее, чем ожидалось. "Мы считаем, что отчет занижает полную картину... И хуже всего то, что мы ожидаем, что общие цифры значительно увеличатся в ближайшие несколько лет, поскольку местные регуляторы в ЕС требуют от фирм увеличить содержание своих местных операций. Мы также определили сотни компаний, которые, по нашему мнению, должны будут что-то предпринять, чтобы сохранить доступ к рынкам ЕС, но еще не сделали этого", - отмечают в исследовании.

Напомним, что Британия готова выплатить ЕС 39 млрд фунтов за Brexit. Запланированная дата выхода страны Британии из ЕС - 29 марта 2019 года. При этом в Европарламенте допустили перенос сроков Brexit. Крайним сроком выхода Британии из ЕС может стать начало июля.