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Великобритания ввела санкции против четырех российских олигархов

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02.11.2022, 15:11
Великобритания ввела санкции против четырех российских олигархов - Фото
Фото: depositphotos.com

Великобритания ввела санкции против четырех российских олигархов, которые позволили Путину мобилизовать российскую промышленность для поддержки войны. Об этом сообщается на сайте британского правительства.  

В частности, санкции наложены на Александра Абрамова (экс-глава совета директоров Evraz), Александра Фролова (экс-президент Evraz), Альберта Шигабутдинова (член совета директоров "Сибур", гендиректор ТАИФ) и сына первого президента Татарстана Айрата Шаймиева (гендиректор "Татавтодор"). 

Санкции предусматривают замораживание активов в Великобритании, запрет на въезд в страну, а также арест самолетов олигархов, если они будут находиться на британской территории. 

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По данным британского правительства, основатели группы Evraz Абрамов и Фролов владеют недвижимостью в Великобритании на 100 млн фунтов стерлингов. Их личный капитал оценивается в $4,7 млрд и $1,9 млрд соответственно. 

Состояние Шаймиева оценивается в $1 млрд, Шигабутдинова – в $1,1 млрд.

"Сегодняшние ограничения расширяют санкции Великобритании против олигархов и нацелены на тех, кто действует в стратегически важных областях, поддерживающих промышленную военную машину Путина", — говорится в сообщении британского правительства. 

Всего Великобритания ввела санкции в отношении более 1200 физических и 120 организаций, в том числе свыше 120 олигархов с состоянием более чем 140 млрд фунтов стерлингов. 

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Роман Бриль
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