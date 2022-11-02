Великобритания ввела санкции против четырех российских олигархов, которые позволили Путину мобилизовать российскую промышленность для поддержки войны. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В частности, санкции наложены на Александра Абрамова (экс-глава совета директоров Evraz), Александра Фролова (экс-президент Evraz), Альберта Шигабутдинова (член совета директоров "Сибур", гендиректор ТАИФ) и сына первого президента Татарстана Айрата Шаймиева (гендиректор "Татавтодор").

Санкции предусматривают замораживание активов в Великобритании, запрет на въезд в страну, а также арест самолетов олигархов, если они будут находиться на британской территории.

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По данным британского правительства, основатели группы Evraz Абрамов и Фролов владеют недвижимостью в Великобритании на 100 млн фунтов стерлингов. Их личный капитал оценивается в $4,7 млрд и $1,9 млрд соответственно.

Состояние Шаймиева оценивается в $1 млрд, Шигабутдинова – в $1,1 млрд.

"Сегодняшние ограничения расширяют санкции Великобритании против олигархов и нацелены на тех, кто действует в стратегически важных областях, поддерживающих промышленную военную машину Путина", — говорится в сообщении британского правительства.

Всего Великобритания ввела санкции в отношении более 1200 физических и 120 организаций, в том числе свыше 120 олигархов с состоянием более чем 140 млрд фунтов стерлингов.

26 сентября Британия ввела новые санкции против России в ответ на организацию фиктивных референдумов.

30 сентября США, Великобритания, Канада объявили о новых санкциях против России.

12 октября в Британии арестовали бизнесмена, помогавшего Дерипаске обходить санкции США.

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Роман Бриль

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