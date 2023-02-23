Верховная Рада дала старт реорганизации Фонда госимущества
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №8250, направленный на реорганизацию и улучшение управленческой структуры Фонда государственного имущества. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.
Документ предполагает объединение в одно юридическое лицо головной офис Фонда и 12 региональных отделений, каждое из которых является отдельным юрлицом.
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Реорганизация уберет управленческий хаос внутри Фонда. В свою очередь это позволит устанавливать сотрудникам рыночные зарплаты, считают в ФГИ.
Также документ предполагает, что Фонд создаст единый подход к системе отбора кадров и управления, цифровизует внутренний документооборот и усовершенствует систему анализа рисков.
Как следствие, Фонд будет более эффективно управлять государственными активами, наполнять государственный бюджет за счет приватизации и создавать новые рабочие места, уверены в ФГИ.
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