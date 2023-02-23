UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Верховная Рада дала старт реорганизации Фонда госимущества

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 17:40
Верховная Рада дала старт реорганизации Фонда госимущества - Фото
Верховная Рада (фото: ОП)

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №8250, направленный на реорганизацию и улучшение управленческой структуры Фонда государственного имущества. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.   

Документ предполагает объединение в одно юридическое лицо головной офис Фонда и 12 региональных отделений, каждое из которых является отдельным юрлицом. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Реорганизация уберет управленческий хаос внутри Фонда. В свою очередь это позволит устанавливать сотрудникам рыночные зарплаты, считают в ФГИ. 

Также документ предполагает, что Фонд создаст единый подход к системе отбора кадров и управления, цифровизует внутренний документооборот и усовершенствует систему анализа рисков. 

Как следствие, Фонд будет более эффективно управлять государственными активами, наполнять государственный бюджет за счет приватизации и создавать новые рабочие места, уверены в ФГИ. 

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада ФГИ реорганизация Фонд госимущества
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 