Верховная Рада нашла замену Милованову в совете НБУ

Верховная Рада назначила новым членом совета Национального банка Украины Виталия Шапрана. Соответствующий проект постановления № 2400 поддержали 268 депутатов.

Согласно постановлению, срок полномочий Шапрана в качестве члена совета НБУ - до 7 июля 2021 года. Он пришел в совет НБУ вместо Тимофея Милованова, который возглавил Минэкономики.

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что кандидатура Шапрана была отобрана из 23 претендентов. По его словам, у Шапрана есть опыт работы финансовым аналитиком в разных солидных учреждениях. На сегодняшний день он работает финансовым аналитиком в секретариате совета НБУ. Является доцентом одного из вузов, имеет опыт научной работы.

"Из общения с ним на комитете было понятно, что это один из немногих специалистов в государстве в деле банковского дела и монетарной политики", - отметил Гетманцев.