Верховная ​Рада назначила Свириденко новым министром экономики

4 ноября 2021 года Верховная Рада назначила Юлию Свириденко министром экономики вместо Алексея Любченко. "За" проголосовали 256 парламентариев.

Свириденко также получила должность первого вице-премьера.

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Во время выступления с трибуны парламента она отметила, что основной задачей на должности считает восстановление машиностроения, в частности судостроение, обновление парка вагонов Укрзализныци.

Следующим важным кластером Свириденко считает энергетическую отрасль, которую необходимо развивать, чтобы стать энергонезависимыми. Это также включает в себя термомодернизацию домов.

Кроме того, она отметила, что на своей должности будет способствовать развитию ІТ-сферы, сельского хозяйства и строительства.

Кто такая Юлия Свириденко

Родилась 25 декабря 1985 в Чернигове. В 2008 году окончила с отличием Киевский торгово-экономический университет, специальность "менеджмент антимонопольной деятельности", магистр по менеджменту антимонопольной деятельности. В том же году поступила в аспирантуру Киевского национального торгово-экономического университета по специальности "Экономика и управление национальным хозяйством".

По словам трех собеседников LIGA.net, Свириденко нашел советник главы ОП Тимофей Милованов. В сентябре 2019-го, когда Милованов еще возглавлял Министерство экономики, он назначил ее своим заместителем. При следующем министре Игоре Петрашко она пошла на повышение и стала первым замминистра экономики.

31 мая 2021 года Юлия Свириденко выбрана в качестве представителя государства в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины".

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3 ноября Верховная Рада отправила в отставку первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко.

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Наталия Софиенко

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