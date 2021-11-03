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Верховная Рада отправила министра экономики Любченко в отставку

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 13:25
Верховная Рада отправила министра экономики Любченко в отставку - Фото
Алексей Любченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Верховная Рада отправила в отставку первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко. Такое решение было принято сегодня на заседании парламента. 

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За отзыв Любченко с должности проголосовали 320 народных депутата.

Перед голосование заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук в кулуарах парламента сообщила, что премьер-министр на фракции высказывал, что Любченко не выполняет распоряжения, игнорирует определенные темы, которыми он должен заниматься, например, реформой корпоративного управления.

"Но я так подозреваю, что это связано не только с невыполнением каких-либо обязательств, но еще и возможно, будут вопросы к господину Любченко и от правоохранительных органов. По крайней мере, появилась информация об обысках, обысках в налоговой", – заявила депутат.

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Наталия Софиенко
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верховная рада отставка Алексея Любченко
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