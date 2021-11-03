Верховная Рада отправила министра экономики Любченко в отставку
Верховная Рада отправила в отставку первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко. Такое решение было принято сегодня на заседании парламента.
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За отзыв Любченко с должности проголосовали 320 народных депутата.
Перед голосование заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук в кулуарах парламента сообщила, что премьер-министр на фракции высказывал, что Любченко не выполняет распоряжения, игнорирует определенные темы, которыми он должен заниматься, например, реформой корпоративного управления.
"Но я так подозреваю, что это связано не только с невыполнением каких-либо обязательств, но еще и возможно, будут вопросы к господину Любченко и от правоохранительных органов. По крайней мере, появилась информация об обысках, обысках в налоговой", – заявила депутат.
- 20 мая 2021 года Верховная Рада назначила Алексея Любченко министром экономики вместо Игоря Петрашко. До этого Любченко занимал должность главы налоговой.
- 3 ноября НАБУ и СБУ проводят обыски у министра экономики Любченко.
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