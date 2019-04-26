Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.04.2019, 08:59

Верховная Рада поддержала введение общего транзита со странами ЕС

Верховная Рада поддержала введение общего транзита со странами ЕС

Парламент одобрил реформу таможенных правил

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 9532 "О режиме общего транзита", сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

""За" проголосовало 234 народных депутата. Законопроект будет доработан ко второму чтению с учетом предложений нардепов", - отметили в Минфине.

В министерстве пояснили, что принятие законопроекта позволит:

Реклама
  • внедрить европейскую практику таможенного оформления транзитных грузов и обеспечение уплаты таможенных платежей;
  • уменьшить временные затраты на оформление транзитных грузов, расширит возможности для системы анализа рисков;
  • улучшить качество услуг и конкурентоспособность перевозчиков;
  • либерализовать рынок финансовых гарантий и предоставит возможность гарантам выйти на европейские рынки;
  • предоставит транзитные упрощения надежным компаниям, соблюдающим требования законодательства.


По словам замглавы Минфина Сергея Верланова, принятие закона позволит сократить количество таможенных формальностей, необходимых для контроля за транзитным перемещением.

"Украинская таможня будет получать от таможен других стран предварительную информацию о грузах еще до пересечения ими украинской границы. Это даст возможность анализировать сделки на предмет их рисковости еще до момента прибытия товаров в Украину. Кроме того, это позволит обоснованно определять формы таможенного контроля, тем самым, не задерживая грузы на границе таможенными осмотрами и другими контрольными процедурами", - считает он.

Ранее министр финансов Оксана Маркарова говорила, что введение со странами ЕС режима общего транзита - обязательство Украины перед МВФ и Европейским союзом.

Отправить:
Распечатать:
Теги: режим общего транзита, Сергей Верланов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 