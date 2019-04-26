Верховная Рада поддержала введение общего транзита со странами ЕС

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 9532 "О режиме общего транзита", сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

""За" проголосовало 234 народных депутата. Законопроект будет доработан ко второму чтению с учетом предложений нардепов", - отметили в Минфине.



В министерстве пояснили, что принятие законопроекта позволит:

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внедрить европейскую практику таможенного оформления транзитных грузов и обеспечение уплаты таможенных платежей;

уменьшить временные затраты на оформление транзитных грузов, расширит возможности для системы анализа рисков;

улучшить качество услуг и конкурентоспособность перевозчиков;

либерализовать рынок финансовых гарантий и предоставит возможность гарантам выйти на европейские рынки;

предоставит транзитные упрощения надежным компаниям, соблюдающим требования законодательства.



По словам замглавы Минфина Сергея Верланова, принятие закона позволит сократить количество таможенных формальностей, необходимых для контроля за транзитным перемещением.

"Украинская таможня будет получать от таможен других стран предварительную информацию о грузах еще до пересечения ими украинской границы. Это даст возможность анализировать сделки на предмет их рисковости еще до момента прибытия товаров в Украину. Кроме того, это позволит обоснованно определять формы таможенного контроля, тем самым, не задерживая грузы на границе таможенными осмотрами и другими контрольными процедурами", - считает он.

Ранее министр финансов Оксана Маркарова говорила, что введение со странами ЕС режима общего транзита - обязательство Украины перед МВФ и Европейским союзом.