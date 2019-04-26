Верховная Рада поддержала введение общего транзита со странами ЕС

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 9532 "О режиме общего транзита", сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
""За" проголосовало 234 народных депутата. Законопроект будет доработан ко второму чтению с учетом предложений нардепов", - отметили в Минфине.
В министерстве пояснили, что принятие законопроекта позволит:
По словам замглавы Минфина Сергея Верланова, принятие закона позволит сократить количество таможенных формальностей, необходимых для контроля за транзитным перемещением.
"Украинская таможня будет получать от таможен других стран предварительную информацию о грузах еще до пересечения ими украинской границы. Это даст возможность анализировать сделки на предмет их рисковости еще до момента прибытия товаров в Украину. Кроме того, это позволит обоснованно определять формы таможенного контроля, тем самым, не задерживая грузы на границе таможенными осмотрами и другими контрольными процедурами", - считает он.
Ранее министр финансов Оксана Маркарова говорила, что введение со странами ЕС режима общего транзита - обязательство Украины перед МВФ и Европейским союзом.