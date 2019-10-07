Верховная Рада приняла закон о едином счете. Что изменится

Верховная Рада 4 октября приняла во втором чтении и в целом законопроекты №1049 и №1051, которые вводят единый счет для уплаты налогов и сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, единый счет заработает с 1 января 2021 года.

"Единый счет - это счет Государственной налоговой службы (ГНС), открытый в Казначействе, налогоплательщик может использовать для уплаты налогов и сборов, администрирование которых контролирует налоговая", - говорится в сообщении.

С единого счета можно будет оплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый социальный взнос (ЕСВ), единый налог (ЕН), рентную плату, а также налоговый долг по этим налогам.

При этом единый счет нельзя использовать для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога с топлива и спирта, т.к. для них действуют специальные системы электронного администрирования.

Для открытия единого счета необходимо подать заявку в ГНС, которую можно будет отправить через электронный кабинет налогоплательщика. "Использовать счет можно будет уже на следующий день после подачи заявки, - отмечают в Минфине. - Прекратить использование - не ранее 1 января следующего года".

Все, что нужно будет для уплаты налогов, - это подать в банк, в котором обслуживается налогоплательщик, расчетный документ о перечислении на единый счет необходимой суммы. Налоговая сформирует реестры, с указанием всей необходимой информации, в частности платежных реквизитов получателей средств, и отправит их Казначейству. А для плательщика с момента подачи платежки в банк "обязательство по уплате налогов и сборов будет считаться исполненным".

В Минфине подчеркивают, что цель принятых законопроектов - упростить процесс уплаты налогов, сборов и ЕСВ. Благодаря единому счету предприниматели сэкономят время и сократят количество ошибочно или излишне уплаченных налогов.

Предполагалось, что заработает единый счет с 1 января 2020 года, но, по словам председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, "налоговая служба и Казначейство не готовы внедрять этот механизм сразу, и на подготовку систем им дается время до 2021 года".

При этом Гетманцев отметил, что важной нормой в этих законах является запрет на наложение ареста на счета в системе электронного администрирования НДС. "Об этом просил бизнес, об этом нас просило Министерство финансов долгое время", - подчеркнул он.

Ранее в Минфине объяснили, что пополнить счет для уплаты налогов можно в любое время, как со своего банковского счета, так и через кассу банка или другие платежные устройства. Доступ к единому счету будет через личный электронный кабинет.