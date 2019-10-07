Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Верховная Рада приняла закон о едином счете. Что изменится

Верховная Рада приняла закон о едином счете. Что изменится
07.10.2019, 08:03

Единый счет должен упростить уплату налогов, сэкономить время предпринимателей и уменьшить количество ошибочно или излишне уплаченных налогов

Верховная Рада 4 октября приняла во втором чтении и в целом законопроекты №1049 и №1051, которые вводят единый счет для уплаты налогов и сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, единый счет заработает с 1 января 2021 года.

"Единый счет - это счет Государственной налоговой службы (ГНС), открытый в Казначействе, налогоплательщик может использовать для уплаты налогов и сборов, администрирование которых контролирует налоговая", - говорится в сообщении.

С единого счета можно будет оплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый социальный взнос (ЕСВ), единый налог (ЕН), рентную плату, а также налоговый долг по этим налогам.

При этом единый счет нельзя использовать для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога с топлива и спирта, т.к. для них действуют специальные системы электронного администрирования.

Для открытия единого счета необходимо подать заявку в ГНС, которую можно будет отправить через электронный кабинет налогоплательщика. "Использовать счет можно будет уже на следующий день после подачи заявки, - отмечают в Минфине. - Прекратить использование - не ранее 1 января следующего года".

Все, что нужно будет для уплаты налогов, - это подать в банк, в котором обслуживается налогоплательщик, расчетный документ о перечислении на единый счет необходимой суммы. Налоговая сформирует реестры, с указанием всей необходимой информации, в частности платежных реквизитов получателей средств, и отправит их Казначейству. А для плательщика с момента подачи платежки в банк "обязательство по уплате налогов и сборов будет считаться исполненным".

В Минфине подчеркивают, что цель принятых законопроектов - упростить процесс уплаты налогов, сборов и ЕСВ. Благодаря единому счету предприниматели сэкономят время и сократят количество ошибочно или излишне уплаченных налогов.

Предполагалось, что заработает единый счет с 1 января 2020 года, но, по словам председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, "налоговая служба и Казначейство не готовы внедрять этот механизм сразу, и на подготовку систем им дается время до 2021 года".

При этом Гетманцев отметил, что важной нормой в этих законах является запрет на наложение ареста на счета в системе электронного администрирования НДС. "Об этом просил бизнес, об этом нас просило Министерство финансов долгое время", - подчеркнул он.

Ранее в Минфине объяснили, что пополнить счет для уплаты налогов можно в любое время, как со своего банковского счета, так и через кассу банка или другие платежные устройства. Доступ к единому счету будет через личный электронный кабинет.

  • 13 сентября Верховная Рада приняла законопроекты №1049 и №1051в первом чтении с сокращением срока подготовки.
  • 19 сентября депутаты приняли закон о единой отчетности по ЕСВ и НДФЛ.

 

Напишите нам
верховная рада налоги Минфин единый счет
Комментарии
Последние новости
 