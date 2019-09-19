Верховная Рада приняла закон о единой отчетности по ЕСВ и НДФЛ

19 сентября Верховная Рада рассмотрела во втором чтении и приняла в целом законопроекты №1057 и №1072, которые упрощают и унифицируют подачу отчетности в налоговую.

Как отмечают в пресс-службе Министерства финансов Украины, эти законопроекты вводят с 1 января 2021 новую объединенную отчетность по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Она более унифицирована и с единственным установленным сроком подачи.

В Минфине считают, что объединение отчетности по ЕСВ и НДФЛ сократит количество отчетов для налогоплательщиков и уменьшит время на составление самой отчетности.

Кроме того, законопроекты предусматривают упрощение подачи отчетности по единому взносу: физлица-предприниматели и самозанятые данные по ЕСВ будут подавать в составе годовой налоговой декларации о доходах; физлица - плательщиков единого налога будут предоставлять отчетности по ЕСВ в составе налоговой декларации плательщика единого налога.

Для страхователей (предприятий и самозанятых лиц, использующих труд наемных работников) вводится квартальная отчетность по НДФЛ и ЕСВ с разбивкой по месяцам отчетного квартала.

В Минфине объясняют, что нововведения будут способствовать упрощению условий для ведения бизнеса, упрощению администрирования НДФЛ и ЕСВ, уменьшению количества и объема налоговой отчетности.

11 сентября, Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроекты №1057 и №1072.