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Верховная Рада приняла закон о таможенном тарифе

Верховная Рада приняла закон о таможенном тарифе
04.06.2020, 16:06

Закон предусматривает замену устаревшего классификатора товаров внешнеэкономической деятельности и согласование его с международным

Сегодня, 4 мая, Верховная Рада приняла по ускоренной процедуре закон о таможенном тарифе. За законопроект №3228 проголосовали 290 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, необходимость его принятия обусловлена приведением законодательной базы Украины в соответствие с системой норм международного права.

В записке уточняют, что Таможенный тариф Украины построен на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2012 года, тогда как применение мер тарифного и нетарифного регулирования в большинстве стран мира (в том числе Евросоюза и СНГ) с 1 января 2017 года осуществляется на основе ГС-2017.

В результате возникают осложнения, связанные с несоответствием товарных кодов, сопоставлением таможенной статистики и тому подобное.

"Проект нового Таможенного тарифа Украины не предусматривает изменение ставок ввозной пошлины на товары, меняется только классификация, описание и дополнительные единицы измерения и учета отдельных товаров", - уточняют в записке.

Отмечается, что законопроект является по сути аналогичным, разработанному Кабинетом министров и зарегистрированному под №2482 от 21.11.2019 г., но отозванному из-за прекращения полномочий правительства.

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Анна Андреева
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Таможенный тариф классификатор ВЭД верховная рада
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