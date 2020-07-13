Верховная Рада провалила идею Кабмина о кредитах бизнесу под госгарантии

Верховная Рада отклонила проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно внедрения механизма предоставления государственных гарантий на портфельной основе и урегулирования порядка уплаты налогового долга". Правительственный законопроект №3598 набрал 215 голосов депутатов из 226 необходимых. Законопроект отправлен в комитет на доработку.

Документом предлагалось запустить новый механизм господдержки микро-, малого и среднего предпринимательства путем предоставления госгарантий для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов, предоставленных таким хозсубъектам.

Кроем того Верховная Рада не смогла внести изменения в закон о государственном бюджете на 2020 год для предоставления госгарантий по кредитам для малого и среднего бизнеса на портфельной основе, а также по кредитам для ГП "Укргидроэнерго". Правительственный законопроект №3659 поддержали 213 депутатов. За то, чтобы отправить проект на доработку проголосовали 272 депутата.

Кабмин предлагал предоставить в 2020 году госгарантии для выполнения долговых обязательств Укргидроэнерго по кредитам, привлекаемым для строительства третьей очереди Днестровской ГЭС и строительства Каневской ГЭС.

Также законопроект предусматривал предоставление госгарантий для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставленных субъектам хозяйствования микропредпринимательства, малого и среднего предпринимательства в объеме до 5 млрд грн.

В начале июля Кабмин одобрил идею предоставления малому и среднему бизнесу, потерпевшему из-за пандемии COVID-19, кредитов с частичной госгарантией. В правительстве рассчитывали, что этот инструмент поможет банкам-партнерам правительственных программ поддержки бизнеса смелее выдавать займы предпринимателям.

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Юрий Тарасовский

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