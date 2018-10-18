Верховная Рада сегодня рассмотрит проект госбюджета-2019

Депутаты сегодня рассмотрят проект госбюджета на следующий год в первом чтении

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Верховная Рада сегодня, 18 октября, в первом чтении рассмотрит проект государственного бюджета на 2019 год. Это следует из сообщения на сайте парламента.

Кроме того, депутаты продолжат рассмотрение Кодекса по процедурам банкротства, а также займутся законопроектом о железнодорожном транспорте и изменениях в некоторые законы относительно регулирования перевода денег.

10 октября Министерство финансов получило сводные предложения к проекту госбюджета на следующий год.

Проект бюджета-2019 Кабмин одобрил 14 сентября.

В целом проект закона о госбюджете по регламенту должен быть принят до 1 декабря.

Основные макропоказатели проекта госбюджета на 2019 год: рост ВВП планируется на уровне 3%,инфляция составит 7,4%. Рост доходов сводного бюджета предусмотрен на уровне 130 млрд грн. В целом доходы должны составить 1 трлн 292 млрд грн. Расходы на блок безопасности и обороны будут на уровне 209,5 млрд грн.