Верховный суд разрешил оспорить спецконфискацию $1,5 млрд Януковича

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда 16 июня удовлетворил жалобы ряда офшорных фирм и разрешил им оспорить решение о спецконфискации денег окружения Виктора Януковича, вынесенное в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Среди истцов - Aldoza Investments Limited, Wonderbliss Ltd, Opalcore Ltd, Erosaria Ltd, Akemi Management Limited, Loricom Holding Group Ltd, Foxtron Networks Limited.

Своим решением Верховный суд отменил постановление Апелляционного суда Донецкой области от 24 мая 2017 года, которым компаниям было отказано в открытии производства по их апелляционными жалобами на приговор Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 по Аркадию Кашкину. На основании этого приговора была осуществлена конфискация денег фирм-истцов в госбюджет Украины.

Таким образом, Верховный суд назначил новое рассмотрение жалоб истцов в апелляционной инстанции.

Полный текст постановления будет объявлен 22 июня.

21 апреля Хозсуд Киева открыл дело по иску одной из этих фирм-истцов - Opalcore - против Ощадбанка . Компания требует от госбанка около 700 млн грн, которые были списаны с ее счетов по делу о спецконфискации.

В марте 2017 года Краматорский городской суд Донецкой области принял решение о конфискации $1,5 млрд окружения Януковича. Эти средства хранились в виде денег и ценных бумаг на счетах Ощадбанка (около $1,3 млрд), Укрэксимбанка и Укргазбанка .

