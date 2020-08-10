Верховный суд стал на сторону НБУ в тяжбе по Златобанку

Верховный Суд своим постановлением от 16 июля частично удовлетворил кассационные жалобы НБУ и Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВЛ) и отменил постановление Северного апелляционного хозсуда, согласно которым Нацбанку и ФГВЛ было отказано в рассмотрении их апелляционных жалоб на постановление Хозяйственного суда Киева об открытии дела по банкротству "Златобанка". Об этом сообщает Finbalance.

Суд апелляционной инстанции решил, что производство по апелляционным жалобам НБУ и Фонда были ошибочно приняты к рассмотрению, поскольку НБУ и ФГВФЛ не получили статуса участников дела о банкротстве. При том, что по данным НБУ, он является обеспеченным кредитором "Златобанк", а ФГВЛ заявлял о имущественном интересе.

Верховный суд констатировал, что вывод суда предыдущей инстанции был преждевременным.

Ранее НБУ в контексте Златобанка отмечал, что ликвидация банков должно происходить не по общей процедуре банкротства, а исключительно в рамках процедур, предусмотренных законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц", по которому приоритетное право на получение средств имеют не акционеры, а кредиторы банка.

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В июле 2019 года Национальный банк оспорил в суде решение Хозяйственного суда Киева о неплатежеспособности Златобанка

Златобанк был основан в 2008 году. По состоянию на 1 июля 2014 общие активы банка оценивались в 7,9 млрд грн. По их величине Златобанк занимал 27 место из 173 банков Украины.

По данным НБУ, банк принадлежит Алене Якименко. В то же время по данным журналистов сайта Наші Гроші, конечным владельцем Златобанка является Леонид Юрушев - бизнес-партнер Рината Ахметова.

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Сергей Чигирь

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