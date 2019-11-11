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Верланов: ФОПов обяжут регистрировать безналичные операции

Верланов: ФОПов обяжут регистрировать безналичные операции
11.11.2019, 13:59

ФОПы третьей группы должны будут установить РРО и фискализировать все безналичные операции

Предприниматели третьей группы упрощенной системы налогообложения будут обязаны применять регистраторы расчетных операций (РРО) при безналичных операциях. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов в эфире 24 канала.

Верланов отметил, что соответствующую норму содержат принятые Верховной Радой законы о регистрации расчетных операций для физлиц-предпринимателей (ФОП).

"Что касается третьей группы: да, действительно, на сегодняшний день, по тем нормам, которые есть в законе, в случае перечисления с банковского счета на банковский счет надо применять РРО", - сообщил Верланов.

При этом глава налоговой уточнил, что ФОПы должны будут фискализировать такие операции, а не выдавать чеки.

  • 17 октября президент Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой законопроекты №1053-1 и N1073 о применении РРО в торговле, общественном питании и сфере услуг для детенизации расчетов. С 1 января 2021 года кассовые аппараты должны использовать, в том числе, все физлица-предприниматели, которые работают на 2-4 группах плательщиков Единого налога.
  • Бизнесменам разрешили использовать программные РРО в дополнение к аппаратным. По сути это софт, который можно установить на гаджет торговца по тому же принципу, что и обычные приложения на смартфон. Программный РРО будет выдавать электронный чек и передавать информацию о каждой операции на сервер фискалов.
  • Представители бизнес-среды неоднозначно отреагировали на законопроекты №1053 и №1073. В частности, сооснователь Новой Почты Владимир Поперешнюк назвал их атакой на бизнес

Подробнее об РРО в смартфоне читайте здесь >>>, о налоговых изменениях для ФОП здесь >>>

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ФОП рро Сергей Верланов
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