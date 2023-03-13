Везли деньги чемоданами: СБУ разоблачила канал контрабанды наличных — фото

Служба безопасности (СБУ) заблокировала транснациональный канал незаконного ввоза в Украину денег, украденных на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Разоблачены пять участников схемы. У них изъято почти 37 млн в гривневом эквиваленте.

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Фигуранты, под видом туристов, пытались скрыто провезти деньги в Черновицкую область через пункт пропуска "Порубное" на рейсовом автобусе. Часть наличных прятали в чемоданы, а часть – примотали себе к телу, уточняют в СБУ.

По схеме, полученные преступным путем деньги вывозили в одну из стран Ближнего Востока, а затем через европейские страны возвращали в Украину.

По материалам СБУ на изъятые средства наложен арест.

Изучается версия, что незаконно ввозимые деньги могли предназначаться для финансирования российской агентуры в Украине.

Также в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга отслеживаются все маршруты нелегального канала и причастные к этому лица. Уже заблокирована часть средств в "транзитной" стране ЕС. Решается вопрос об их взыскании в пользу Украины.

Досудебное расследование продолжается, принимаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех участников схемы.

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Роман Бриль

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