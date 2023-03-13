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Везли деньги чемоданами: СБУ разоблачила канал контрабанды наличных — фото

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 15:05
Везли деньги чемоданами: СБУ разоблачила канал контрабанды наличных — фото - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности (СБУ) заблокировала транснациональный канал незаконного ввоза в Украину денег, украденных на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Разоблачены пять участников схемы. У них изъято почти 37 млн в гривневом эквиваленте. 

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Фигуранты, под видом туристов, пытались скрыто провезти деньги в Черновицкую область через пункт пропуска "Порубное" на рейсовом автобусе. Часть наличных прятали в чемоданы, а часть – примотали себе к телу, уточняют в СБУ. 

Везли деньги чемоданами: СБУ разоблачила канал контрабанды наличных — фото

По схеме, полученные преступным путем деньги вывозили в одну из стран Ближнего Востока, а затем через европейские страны возвращали в Украину. 

По материалам СБУ на изъятые средства наложен арест. 

Везли деньги чемоданами: СБУ разоблачила канал контрабанды наличных — фото

Изучается версия, что незаконно ввозимые деньги могли предназначаться для финансирования российской агентуры в Украине. 

Также в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга отслеживаются все маршруты нелегального канала и причастные к этому лица. Уже заблокирована часть средств в "транзитной" стране ЕС. Решается вопрос об их взыскании в пользу Украины. 

Везли деньги чемоданами: СБУ разоблачила канал контрабанды наличных — фото

Досудебное расследование продолжается, принимаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех участников схемы.  

Роман Бриль
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