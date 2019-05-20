Visa выходит "за пределы карты"

Visa Inc. объявила о приобретении компании Earthport, предоставляющей услуги по проведению трансграничных платежей через крупнейшую независимую сеть ACH (Automated Clearing House). Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Благодаря приобретению компании Earthport, Visa сможет обеспечить денежные переводы по всему миру через единую сеть Visa не только с карты на карту Visa, но и через банковские счета частных лиц, предприятий и правительственных учреждений.

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"Приобретение Earthport расширяет возможности Visa, выводя нас "за пределы карты", позволяя нашим клиентам осуществлять платежи через банковские счета по всему миру", - сказал глава отдела глобальных push-платежей Visa Билл Шели.

Напомним, что в октябре 2018 года в компании Visa сообщили, что внедряют новую блокчейн-технологию, которая позволит усовершенствовать и обезопасить финансовые трансакции.