Владелец Louis Vuitton теряет миллиарды из-за угрозы санкций

Состояние владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,5 млрд, свидетельствуют данные Forbes. Причина - заявление властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары.

На торгах 4 декабря цена акции LVMH упала на 1,47% до 390 евро (данные на 09:12 по Киеву).

Бернар Арно - самый богатый человек Европы. По версии Forbes, он занимает третье место в рейтинге богатейших людей мира. Состояние Арно оценивается в $103 млрд. Он владеет концерном LVMH, в который входят бренды Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другие.