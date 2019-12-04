Владелец Louis Vuitton теряет миллиарды из-за угрозы санкций

Состояние самого богатого человека Европы упало из-за угрозы американских санкций против Франции
Состояние владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,5 млрд, свидетельствуют данные Forbes. Причина - заявление властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары.
На торгах 4 декабря цена акции LVMH упала на 1,47% до 390 евро (данные на 09:12 по Киеву).
Бернар Арно - самый богатый человек Европы. По версии Forbes, он занимает третье место в рейтинге богатейших людей мира. Состояние Арно оценивается в $103 млрд. Он владеет концерном LVMH, в который входят бренды Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другие.
- США пригрозили Франции введением 100%-ных пошлин на ввоз их товаров в страну. Это ответная реакция на новый налог во Франции на цифровые услуги, применяемый именно к американским компаниям, которые доминируют на рынке.
- В июле французский парламент утвердил новый налог с доходов технологических гигантов, таких как Google, Facebook, Amazon. По новому законодательству компании обязаны платить 3% с доходов, полученных на территории страны. В свою очередь власти США раскритиковали такой ход, и объявили, что проведут расследование о том, не является ли такое решение дискриминирующим по отношению к американским компаниям.
- В сентябре стало известно, что компания Google заплатит Франции €1 млрд, чтобы прекратить расследование о неуплате налогов.