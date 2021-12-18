Зеленский подписал закон о специальных условиях налогообложения резидентов "Дия Сити"

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы относительно стимулирования развития цифровой экономики". Законом определяется ряд мер, направленных на стимулирование развития ІТ-индустрии, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Сообщается, что к особенностям налогообложения резидентов Дія.City относится уплата налога на прибыль предприятий по принципу налога на выведенный капитал. Также предусмотрен налог на доходы физических лиц доходов специалистов – резидентов Дія.City в виде зарплаты, вознаграждения за гиг-контрактом, авторского вознаграждения за создание служебного произведения и переход прав на служебные произведения по ставке 5% в случае, если такие доходы специалиста не превышают эквивалент 240 000 евро в год.

Кроме этого, среди нововведений - уплата единого социального взноса в размере минимального страхового взноса на сумму начисленной зарплаты или вознаграждения за выполнение работ по гиг-контрактам.

Отмечается, что в документе предусматривается гарантия стабильности в течение 25 лет определенных условий налогообложения резидентов Дія.City.

В свою очередь, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что проект закона получился максимально сбалансированным и эффективным, поскольку создавался государством в тесной синергии с IТ-бизнесом.

"Сделан один из важнейших шагов — лучшая налоговая система для IT забетонирована. Уникальный проект откроет огромные возможности и реализует мощный технологический потенциал. Украина станет страной с комфортными и прозрачными условиями ведения бизнеса, а украинские стартапы будут инкорпорироваться в своей стране", — заявил Федоров.

12 октября комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной утвердил налоговую часть режима Дія.City. Это специальный правовой режим для игроков IТ-индустрии, разработанный Минцифрой. Дія.City предлагает новые условия для работников IT. Некоторые из них – гиг-контракты вместо ФОП, положение о "неконкуренции" и минимальная зарплата в 1200 евро – вызвали смятение в профессиональных кругах.

14 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс о стимулировании развития цифровой экономики в Украине (№ 5376). "За" проголосовали 285 парламентариев.

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Анна Лыса-Кузмич

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