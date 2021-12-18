UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский подписал закон о специальных условиях налогообложения резидентов "Дия Сити"

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2021, 15:31
Зеленский подписал закон о специальных условиях налогообложения резидентов
Фото: Дія.City

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы относительно стимулирования развития цифровой экономики". Законом определяется ряд мер, направленных на стимулирование развития ІТ-индустрии, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Сообщается, что к особенностям налогообложения резидентов Дія.City относится уплата налога на прибыль предприятий по принципу налога на выведенный капитал. Также предусмотрен налог на доходы физических лиц доходов специалистов – резидентов Дія.City в виде зарплаты, вознаграждения за гиг-контрактом, авторского вознаграждения за создание служебного произведения и переход прав на служебные произведения по ставке 5% в случае, если такие доходы специалиста не превышают эквивалент 240 000 евро в год.

Кроме этого, среди нововведений  - уплата единого социального взноса в размере минимального страхового взноса на сумму начисленной зарплаты или вознаграждения за выполнение работ по гиг-контрактам.

Отмечается, что в документе предусматривается гарантия стабильности в течение 25 лет определенных условий налогообложения резидентов Дія.City.

В свою очередь, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что проект закона получился максимально сбалансированным и эффективным, поскольку создавался государством в тесной синергии с IТ-бизнесом.

"Сделан один из важнейших шагов — лучшая налоговая система для IT забетонирована. Уникальный проект откроет огромные возможности и реализует мощный технологический потенциал. Украина станет страной с комфортными и прозрачными условиями ведения бизнеса, а украинские стартапы будут инкорпорироваться в своей стране", — заявил Федоров.

  • 12 октября комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной утвердил налоговую часть режима Дія.City. Это специальный правовой режим для игроков IТ-индустрии, разработанный Минцифрой. Дія.City предлагает новые условия для работников IT. Некоторые из них –  гиг-контракты вместо ФОП, положение о "неконкуренции" и минимальная зарплата в 1200 евро – вызвали смятение в профессиональных кругах.
  • 14 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс о стимулировании развития цифровой экономики в Украине (№ 5376). "За" проголосовали 285 парламентариев.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Анна Лыса-Кузмич
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
закон Михаил Федоров вадимир зеленский Дія.City
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 