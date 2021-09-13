Власти Киева выпустят облигаций на 1 млрд грн: на что пойдут деньги

Власти Киева планируют выпустить муниципальные облигации на 1,1 млрд грн. Ему присвоен присвоили ожидаемый долгосрочный рейтинг В (EXP), сообщается на сайте рейтингового агентства Fitch Ratings.

Отмечается, что облигации планируют выпустить тремя траншами: один в 300 млн грн и два по 400 млн грн с единовременным погашением по наступлении окончательных сроков погашения в период 2024-2026 год. Проценты город будет выплачивать ежеквартально. Привлеченные деньги власти города инвестируют в инфраструктуру.

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В Fitch отметили, что рейтинг облигаций Киева на том же уровне, что и долгосрочный кредитный рейтинг (В). Там отметили, что на рейтинг города повлияла его подверженность политическому давлению, нестабильности или "тенденции к непредсказуемым изменениям политики".

"Облигации будут представлять собой приоритетные необеспеченные обязательства города и будут являться равными по очередности исполнения с его другими приоритетными необеспеченными обязательствами", – заявили в Fitch.

LIGA.net направила запрос в Киевскую городскую госадминистрацию.

Кредитные рейтинги позволяют ранжировать эмитентов ценных бумаг и отдельные облигационные выпуски по уровню кредитного риска. Чем выше рейтинг эмитента (от самого низкого ААА до наивысшего D) или выпуска облигаций, тем ниже вероятность дефолта. Мнение аналитика, лежащее в основе кредитного рейтинга, не является прогнозом или рекомендацией. Его основное назначение — проинформировать инвесторов и других участников рынка об относительном уровне кредитного риска.

В конце 2020 года в Киеве решили выпустить облигаций на 1,5 млрд грн. Тогда рейтинг облигаций Киева по версии Fitch также был В (EXP).

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Александр Мясищев

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