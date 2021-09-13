Власти Киева выпустят облигаций на 1 млрд грн: на что пойдут деньги
Власти Киева планируют выпустить муниципальные облигации на 1,1 млрд грн. Ему присвоен присвоили ожидаемый долгосрочный рейтинг В (EXP), сообщается на сайте рейтингового агентства Fitch Ratings.
Отмечается, что облигации планируют выпустить тремя траншами: один в 300 млн грн и два по 400 млн грн с единовременным погашением по наступлении окончательных сроков погашения в период 2024-2026 год. Проценты город будет выплачивать ежеквартально. Привлеченные деньги власти города инвестируют в инфраструктуру.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
В Fitch отметили, что рейтинг облигаций Киева на том же уровне, что и долгосрочный кредитный рейтинг (В). Там отметили, что на рейтинг города повлияла его подверженность политическому давлению, нестабильности или "тенденции к непредсказуемым изменениям политики".
"Облигации будут представлять собой приоритетные необеспеченные обязательства города и будут являться равными по очередности исполнения с его другими приоритетными необеспеченными обязательствами", – заявили в Fitch.
LIGA.net направила запрос в Киевскую городскую госадминистрацию.
- В конце 2020 года в Киеве решили выпустить облигаций на 1,5 млрд грн. Тогда рейтинг облигаций Киева по версии Fitch также был В (EXP).
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии