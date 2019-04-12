Внешний долг России увеличился почти на $14 млрд

Внешний долг Российской Федерации за I квартал 2019 года увеличился на 3%, или на $13,8 млрд, и достиг $467,8 млрд. Об этом сообщает Росбалт, ссылаясь на данные Банка России.

Как пояснил регулятор, "наиболее существенное влияние на динамику показателя оказало увеличение задолженности органов государственного управления в результате приобретения нерезидентами суверенных ценных бумаг".

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Из материалов ЦБ следует, что внешний долг органов госуправления за январь-март вырос на 21,8% до $53,53 млрд.

Объем международных резервов РФ уменьшился с 29 марта по 5 апреля 2019 года на $400 млн и составил $489,1 млрд.

По итогам 2018 год внешний долг России сократился на 12,4% до $454,04 млрд.

Ранее сообщалось, что в РФ банкам разрешили засекретить данные о своих собственниках.