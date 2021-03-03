Внешняя торговля товарами выросла на 4% с начала года – Гостаможня

Внешнеторговый оборот Украины за первые два месяца текущего года вырос на 4,4% по сравнению с январем-февралем 2020 года и составил $17,5 млрд. Об этом сообщает государственная таможенная служба.

Объем экспорта за отчетный период увеличился на 4,3% до $8,5 млрд, импорта – на 4,5% до $9,1 млрд.

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С начала года Украина больше всего экспортировала черные металлы ($764 млн) и зерновые культуры ($759 млн). В основном экспорт шел в Китай ($577 млн), Польшу ($354 млн) и Турцию (258 млн).

Основными импортными позициями в январе-феврале были топливо, нефть и нефтепродукты ($1,88 млрд). В топ-3 импортных партнеров Украины вошли: Китай ($748 млн), Германия ($459 млн) и Россия ($372 млн).

Электронное издание "Вестник МСФО" – первый в Украине систематизированный источник информации о применении международных стандартов финансовой отчетности.

12 января 2021 года Государственная таможенная служба сообщила, что внешний товарооборот Украины по итогам 2020 года составил $103 млрд, что на $7 млрд меньше показателя 2019 года. В топ-3 стран, импортировавших в Украину товаров в 2020 году вошли: Китай ($8,3 млрд), Германия ($5,1 млрд) и Россия ($4,6 млрд). Больше всего Украина экспортировала товаров в Китай ($7,1 млрд), Польшу ($3,3 млрд) и Россию ($2,7 млрд).

3 февраля Россия вышла на второе место по объему импорта товаров в Украину в январе.

Украина с 1 марта возобновила экспорт электроэнергии из "острова Бурштынской ТЭС" в европейскую энергосистему ENTSO-E.

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Роман Брыль

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