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Внешняя торговля товарами выросла на 4% с начала года – Гостаможня

03.03.2021, 11:44
Внешняя торговля товарами выросла на 4% с начала года – Гостаможня - Фото
Фото: depositphotos.com

Внешнеторговый оборот Украины за первые два месяца текущего года вырос на 4,4% по сравнению с январем-февралем 2020 года и составил $17,5 млрд. Об этом сообщает государственная таможенная служба.

Объем экспорта за отчетный период увеличился на 4,3% до $8,5 млрд, импорта – на 4,5% до $9,1 млрд.

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С начала года Украина больше всего экспортировала черные металлы ($764 млн) и зерновые культуры ($759 млн). В основном экспорт шел в Китай ($577 млн), Польшу ($354 млн) и Турцию (258 млн).

Основными импортными позициями в январе-феврале были топливо, нефть и нефтепродукты ($1,88 млрд). В топ-3 импортных партнеров Украины вошли: Китай ($748 млн), Германия ($459 млн) и Россия ($372 млн).

Электронное издание "Вестник МСФО" – первый в Украине систематизированный источник информации о применении международных стандартов финансовой отчетности.

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Роман Брыль
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товарооборот
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