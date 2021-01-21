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Во сколько Украине обойдется январский локдаун – оценка Нацбанка

21.01.2021, 18:39
Во сколько Украине обойдется январский локдаун – оценка Нацбанка - Фото
Дмитрий Сологуб (Фото: Юлия Березовская/пресс-служба НБУ)

Экономические потери от введенного в январе усиленного карантина составят 0,2% ВВП . Об этом во время пресс-брифинга сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, подтвердив декабрьский прогноз НБУ.

"Эта оценка остается актуальной, влияние карантинных ограничений будет достаточно сдержанным", – заявил Сологуб.

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0,2% ВВП – это около 8 млрд грн, согласно макроэкономическому прогнозу Минфина на 2020-2022 годы относительно размера номинального ВВП.

Сологуб добавил, что в январе 2021 года отмечается сезонное снижение количества поездок по Украине. Этот показатель существенно не отличается от показателей за январь 2020 года.

  • Экономические потери от введенного в ноябре карантина выходного дня в НБУ оценили в 0,02 п.п. ВВП (около 800 млн грн). 
  • 10 декабря Сологуб сообщил, что по прогнозам НБУ экономические потери от усиленного карантина с 8 по 24 января составят 0,2% от ВВП.

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Александр Мясищев
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Дмитрий Сологуб локдаун усиленный карантин

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