UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Военные облигации в Дие: украинцы за три дня инвестировали в деоккупацию 25 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 19:29
Военные облигации в Дие: украинцы за три дня инвестировали в деоккупацию 25 млн грн - Фото
Фото: Минцифра/telegram

За три дня со старта продаж в Дие украинцы купили военных облигаций на 25 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.    

В первый день продаж в Дие украинцы купили 1200 военных облигаций, сообщал ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров.   

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В Минцифре объясняют, что деньги от покупки военных облигаций в Дие поступают в госбюджет. Из этих средств финансируется армия, медицинское направление, начисляется заработная плата военным.  

"Каждая гривня, каждая облигация – это инвестиция в деоккупацию городов и территорий", — заявляют в Минцифре. 

Облигации работают как депозит — сначала вы вкладываете средства, а затем получаете их обратно с процентами, добавляют в министерстве. 

Стоимость одной облигации составляет от 900 грн. Облигации можно приобрести в любом количестве и в зависимости от срока выплаты (до 1,5 лет) с процентами дохода (11-16% годовых). Выплата поступит на карту "єПідтримки". 

Можно выбрать название облигации в честь одного из временно оккупированных городов или регионов. Это Херсон, Донецк, Мариуполь, Мелитополь, Крым, Горловка. 

Самые популярные облигации в Дии за три дня продаж — Донецк и Мариуполь. 

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
деоккупация Минцифра "Дия" военные облигации
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 