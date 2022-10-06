Военные облигации в Дие: украинцы за три дня инвестировали в деоккупацию 25 млн грн

За три дня со старта продаж в Дие украинцы купили военных облигаций на 25 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В первый день продаж в Дие украинцы купили 1200 военных облигаций, сообщал ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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В Минцифре объясняют, что деньги от покупки военных облигаций в Дие поступают в госбюджет. Из этих средств финансируется армия, медицинское направление, начисляется заработная плата военным.

"Каждая гривня, каждая облигация – это инвестиция в деоккупацию городов и территорий", — заявляют в Минцифре.

Облигации работают как депозит — сначала вы вкладываете средства, а затем получаете их обратно с процентами, добавляют в министерстве.

Стоимость одной облигации составляет от 900 грн. Облигации можно приобрести в любом количестве и в зависимости от срока выплаты (до 1,5 лет) с процентами дохода (11-16% годовых). Выплата поступит на карту "єПідтримки".

Можно выбрать название облигации в честь одного из временно оккупированных городов или регионов. Это Херсон, Донецк, Мариуполь, Мелитополь, Крым, Горловка.

Самые популярные облигации в Дии за три дня продаж — Донецк и Мариуполь.

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Роман Бриль

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