Военным перечислили 60 млрд грн зарплаты за май. Половина – доплата за участие в боях

Министерство обороны перечислило военнослужащим 60 млрд грн выплат за май. Около половины из этой суммы (26 млрд грн) – дополнительное вознаграждение за непосредственное участие в боевых действиях, сообщила на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр.

Деньги поступят военным до 20 июня.

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По словам Маляр, военнослужащему, принимающему непосредственное участие в боевых действиях, государство платит 3000 грн в день. Небоевой день оплачивается в размере 1000 грн.

Также денежные выплаты состоят из двух частей, и сумма зависит от задач и места, где их выполняют военные.

Первая часть выплаты – ежемесячное денежное обеспечение согласно должности, званию, выслуге и т.д.

Вторая часть – это дополнительные вознаграждения, к примеру за уничтоженную вражескую технику.

Самолет – $1 млн, танк – $100 000. Рада утвердила вознаграждения за технику оккупантов.

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Роман Брыль

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