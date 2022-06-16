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Военным перечислили 60 млрд грн зарплаты за май. Половина – доплата за участие в боях

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 17:49
Военным перечислили 60 млрд грн зарплаты за май. Половина – доплата за участие в боях - Фото
Фото: Министерство обороны/Facebook

Министерство обороны перечислило военнослужащим 60 млрд грн выплат за май. Около половины из этой суммы (26 млрд грн) – дополнительное вознаграждение за непосредственное участие в боевых действиях, сообщила на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр. 

Деньги поступят военным до 20 июня.  

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По словам Маляр, военнослужащему, принимающему непосредственное участие в боевых действиях, государство платит 3000 грн в день. Небоевой день оплачивается в размере 1000 грн.  

Также денежные выплаты состоят из двух частей, и сумма зависит от задач и места, где их выполняют военные. 

Первая часть выплаты –  ежемесячное денежное обеспечение согласно должности, званию, выслуге и т.д.  

Вторая часть – это дополнительные вознаграждения, к примеру за уничтоженную вражескую технику. 

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Роман Брыль
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минобороны боевые действия зарплата военных вознаграждение
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