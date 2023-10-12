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Восемь стран выделяют деньги на разминирование в Украине

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12.10.2023, 12:14
Восемь стран выделяют деньги на разминирование в Украине - Фото
Фото: пресс-служба МВД

Восемь стран объявили о новых пакетах финансовой помощи на разминирование украинских территорий во время Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию в Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба министерство внутренних дел.

В конференции принимало участие 40 стран и организаций.

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О финансовой помощи объявили:

- Хорватия – 5 млн евро

- Испания – 1,5 млн евро

- Швейцария – 100 млн евро в течение следующих четырех лет

- Норвегия – 20 млн евро

- Словения – 500 000 евро на 2024 год

- Словакия – 1,5 млн евро

- Австрия – 2 млн евро

- Швеция – 12,5 млн евро  в течение следующих трех лет.

Всего выделяется 143 млн евро.

Эти средства будут направлены на усиление возможностей сил безопасности и обороны Украины для более качественного, безопасного и относительно быстрого разминирования территорий Украины.

Роман Брыль
мвдхорватияразминированиефинансовая помощь украине
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