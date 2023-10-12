Восемь стран выделяют деньги на разминирование в Украине
Восемь стран объявили о новых пакетах финансовой помощи на разминирование украинских территорий во время Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию в Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба министерство внутренних дел.
В конференции принимало участие 40 стран и организаций.
О финансовой помощи объявили:
- Хорватия – 5 млн евро
- Испания – 1,5 млн евро
- Швейцария – 100 млн евро в течение следующих четырех лет
- Норвегия – 20 млн евро
- Словения – 500 000 евро на 2024 год
- Словакия – 1,5 млн евро
- Австрия – 2 млн евро
- Швеция – 12,5 млн евро в течение следующих трех лет.
Всего выделяется 143 млн евро.
Эти средства будут направлены на усиление возможностей сил безопасности и обороны Украины для более качественного, безопасного и относительно быстрого разминирования территорий Украины.
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