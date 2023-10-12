Вісім країн виділяють гроші на розмінування в Україні

Вісім країн оголосили про нові пакети фінансової допомоги на розмінування українських територій під час Міжнародної донорської конференції з гуманітарного розмінування у Хорватії. Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ.

У конференції брало участь 40 країн та організацій.

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Про фінансову допомогу оголосили:

- Хорватія – 5 млн євро

- Іспанія – 1,5 млн євро

- Швейцарія – 100 млн євро протягом наступних чотирьох років

- Норвегія – 20 млн євро

- Словенія – 500 000 євро на 2024 рік

- Словаччина – 1,5 млн євро

- Австрія – 2 млн євро

- Швеція – 12,5 млн євро протягом наступних трьох років.

Усього виділяється 143 млн євро.

Ці кошти будуть спрямовані на посилення можливостей сил безпеки й оборони України для якіснішого, безпечнішого та відносно швидкого розмінування територій України.

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