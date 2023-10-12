Вісім країн виділяють гроші на розмінування в Україні
Вісім країн оголосили про нові пакети фінансової допомоги на розмінування українських територій під час Міжнародної донорської конференції з гуманітарного розмінування у Хорватії. Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ.
У конференції брало участь 40 країн та організацій.
Про фінансову допомогу оголосили:
- Хорватія – 5 млн євро
- Іспанія – 1,5 млн євро
- Швейцарія – 100 млн євро протягом наступних чотирьох років
- Норвегія – 20 млн євро
- Словенія – 500 000 євро на 2024 рік
- Словаччина – 1,5 млн євро
- Австрія – 2 млн євро
- Швеція – 12,5 млн євро протягом наступних трьох років.
Усього виділяється 143 млн євро.
Ці кошти будуть спрямовані на посилення можливостей сил безпеки й оборони України для якіснішого, безпечнішого та відносно швидкого розмінування територій України.
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