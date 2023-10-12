RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Вісім країн виділяють гроші на розмінування в Україні

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 12:14
Вісім країн виділяють гроші на розмінування в Україні - Фото
Фото: пресслужба МВС

Вісім країн оголосили про нові пакети фінансової допомоги на розмінування українських територій під час Міжнародної донорської конференції з гуманітарного розмінування у Хорватії. Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ.

У конференції брало участь 40 країн та організацій.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Про фінансову допомогу оголосили:

- Хорватія – 5 млн євро

- Іспанія – 1,5 млн євро

- Швейцарія – 100 млн євро протягом наступних чотирьох років

- Норвегія – 20 млн євро

- Словенія – 500 000 євро на 2024 рік

- Словаччина – 1,5 млн євро

- Австрія – 2 млн євро

- Швеція – 12,5 млн євро протягом наступних трьох років.

Усього виділяється 143 млн євро.

Ці кошти будуть спрямовані на посилення можливостей сил безпеки й оборони України для якіснішого, безпечнішого та відносно швидкого розмінування територій України.

Роман Бриль
мвсХорватіярозмінуванняфінансова допомога україні
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 