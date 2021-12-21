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Восстановление глобальной экономики под угрозой из-за омикрона – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 17:30
Восстановление глобальной экономики под угрозой из-за омикрона – Bloomberg - Фото
Фото: depositphotos.com

Новый штамм омикрон может вдвое сократить рост глобального ВВП в четвертом квартале.  Нововыявленный вариант вируса нанесет ощутимый удар мировой экономике, прогнозируют в Bloomberg.

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Согласно прогнозам мировая экономика вырастет на 0,7% за последние три месяца 2021 года, что вдвое меньше против предыдущего третьего квартала, и даже ниже темпов перед коронакризисом и обвалом экономик.

В четвертом квартале ожидается рост экономики только на 0,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Также снизились прогнозы по росту экономик развивающихся стран: экономика Китая должна вырасти только на 4,5% год к году (на 0,5 п.п. меньше предыдущего прогноза), Бразилии — на 0,2% (минус 2,6 п.п.).

В агентстве отмечают, что на глобальную экономику помимо распространения нового штамма влияет и ускоряющаяся инфляция. Показатель инфляции Федеральной резервной системы США в этом квартале вырос на 5% по сравнению с 4,3% предыдущих трех месяцев.

При этом потребительские цены в еврозоне и Великобритании вырастут минимум на 4,4%, а в Китае — на 2,1% в четвертом квартале.

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Анна Лыса-Кузмич
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пандемия глобальная экономика омикрон
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