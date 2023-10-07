Восстановление и подготовка к зиме: Нидерланды выделили для Украины более 100 млн евро

Нидерланды выделяют новый пакет помощи Украине на 102 миллиона евро, сообщает пресс-служба правительства Нидерландов.

60 миллионов евро из этого пакета будут направлены в поддержку нидерландских компаний, которые хотят помочь в восстановлении Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Деньги возместят страховку экспортных кредитов на платежные риски инвестиций и сделок в стране.

При этом еще 30 миллионов евро потратят на закупку газа и поставку деталей для электросетей, чтобы помочь Украине подготовиться к зиме и возможным российским ударам.

Еще 12 млн евро будет направлено на поддержку деоккупированных территорий и в Международный валютный фонд, который помогает Украине внедрять реформы.