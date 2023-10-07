Восстановление и подготовка к зиме: Нидерланды выделили для Украины более 100 млн евро
07.10.2023, 12:32
Парламент Норвегии (Фото - Vidar Ruud, EPA)
Нидерланды выделяют новый пакет помощи Украине на 102 миллиона евро, сообщает пресс-служба правительства Нидерландов.
60 миллионов евро из этого пакета будут направлены в поддержку нидерландских компаний, которые хотят помочь в восстановлении Украины.
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Деньги возместят страховку экспортных кредитов на платежные риски инвестиций и сделок в стране.
При этом еще 30 миллионов евро потратят на закупку газа и поставку деталей для электросетей, чтобы помочь Украине подготовиться к зиме и возможным российским ударам.
Еще 12 млн евро будет направлено на поддержку деоккупированных территорий и в Международный валютный фонд, который помогает Украине внедрять реформы.
- CNN проанализировал международную помощь, которую страны мира оказывают Украине, и установил, что наибольшую часть своего валового внутреннего продукта выделяют Норвегия и страны Балтии.
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