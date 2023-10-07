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Відновлення та підготовка до зими: Нідерланди виділили для України понад 100 млн євро

Этот материал также доступен на русском
07.10.2023, 12:32
Відновлення та підготовка до зими: Нідерланди виділили для України понад 100 млн євро - Фото
Парламент Норвегії (Фото - Vidar Ruud, EPA)

Нідерланди виділяють новий пакет допомоги Україні на 102 мільйони євро, повідомляє пресслужба уряду Нідерландів.

60 мільйонів євро з цього пакету спрямують на підтримку нідерландських компаній, які хочуть допомогти у відновленні України.

Гроші покриють страховку експортних кредитів на платіжні ризики інвестицій та угод у країні.

Водночас ще 30 мільйонів євро витратять на закупівлю газу та постачання деталей для електромереж, щоб допомогти Україні підготуватися до зими та можливих російських ударів.

Ще 12 млн євро буде спрямовано на підтримку деокупованих територій та у Міжнародний валютний фонд, який допомагає Україні впроваджувати реформи.

Наталія Софієнко
норвегіядопомога Україніфінансова допомога україні
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