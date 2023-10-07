Відновлення та підготовка до зими: Нідерланди виділили для України понад 100 млн євро

Нідерланди виділяють новий пакет допомоги Україні на 102 мільйони євро, повідомляє пресслужба уряду Нідерландів.

60 мільйонів євро з цього пакету спрямують на підтримку нідерландських компаній, які хочуть допомогти у відновленні України.

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Гроші покриють страховку експортних кредитів на платіжні ризики інвестицій та угод у країні.

Водночас ще 30 мільйонів євро витратять на закупівлю газу та постачання деталей для електромереж, щоб допомогти Україні підготуватися до зими та можливих російських ударів.

Ще 12 млн євро буде спрямовано на підтримку деокупованих територій та у Міжнародний валютний фонд, який допомагає Україні впроваджувати реформи.