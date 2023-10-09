UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Война в Израиле. Центробанк страны выделил на поддержку шекеля рекордные $45 млрд

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 13:57
Война в Израиле. Центробанк страны выделил на поддержку шекеля рекордные $45 млрд - Фото
אורי פרקש, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Центральный банк Израиля в понедельник, 9 октября, объявил о решении продать $30 млрд из резервов на поддержку шекеля. Кроме того, в случае необходимости, он готов задействовать своп-механизмы на сумму еще до $15 млрд, говорится на сайте ЦБ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Такие интервенции призваны снизить волатильность обменного курса шекеля и обеспечить рынок ликвидностью в первый рабочий день после начала новой палестино-израильской войны.

Решение поддержать шекель приняли после того, как боевики ХАМАС совершили массированное и жестокое нападение на Израиль, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что война против ХАМАС в секторе Газа может быть долгой и тяжелой.

"Банк Израиля продолжит мониторить изменение ситуации, следить за всеми рынками и применять все доступные инструменты в случае необходимости", – отмечается в пресс-релизе.

Международные резервы Израиля на конец августа составили около $203 млрд.

Несмотря на заявление центробанка, курс шекеля в понедельник упал до семилетнего минимума. По состоянию на 14:00 курс доллара в Израиле составил 3,92 шекеля, в то время как в пятницу он стоил менее 3,84 шекеля.

  • Национальный банк Украины в 2022 году отреагировал на российское вторжение фиксацией курса. Его отпустили только через полтора года – в начале октября 2023 года. В течение первой недели работы управляемо-гибкого курса НБУ потратил на поддержку гривны более $1,16 млрд.
Андрей Водяный
Израилькурс валютшекель
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 