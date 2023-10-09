Война в Израиле. Центробанк страны выделил на поддержку шекеля рекордные $45 млрд

Центральный банк Израиля в понедельник, 9 октября, объявил о решении продать $30 млрд из резервов на поддержку шекеля. Кроме того, в случае необходимости, он готов задействовать своп-механизмы на сумму еще до $15 млрд, говорится на сайте ЦБ.

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Такие интервенции призваны снизить волатильность обменного курса шекеля и обеспечить рынок ликвидностью в первый рабочий день после начала новой палестино-израильской войны.

Решение поддержать шекель приняли после того, как боевики ХАМАС совершили массированное и жестокое нападение на Израиль, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что война против ХАМАС в секторе Газа может быть долгой и тяжелой.

"Банк Израиля продолжит мониторить изменение ситуации, следить за всеми рынками и применять все доступные инструменты в случае необходимости", – отмечается в пресс-релизе.

Международные резервы Израиля на конец августа составили около $203 млрд.

Несмотря на заявление центробанка, курс шекеля в понедельник упал до семилетнего минимума. По состоянию на 14:00 курс доллара в Израиле составил 3,92 шекеля, в то время как в пятницу он стоил менее 3,84 шекеля.