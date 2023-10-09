Війна в Ізраїлі. Центробанк країни виділив на підтримку шекеля рекордні $45 млрд

Центральний банк Ізраїлю у понеділок, 9 жовтня, оголосив про рішення продати $30 млрд з резервів на підтримку шекеля. Крім того, у випадку необхідності він готовий застосувати своп-механізми на суму ще до $15 млрд, йдеться на сайті ЦБ.

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Такі інтервенції мають на меті знизити волатильність обмінного курсу шекеля та забезпечити ринок ліквідністю у перший робочий день після початку нової палестинсько-ізраїльської війни.

Рішення підтримати шекель ухвалили після такого, як бойовики ХАМАС здійснили масований і жорстокий напад на Ізраїль, а прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху попередив, що війна проти ХАМАС в секторі Газа може бути довгою і важкою.

"Банк Ізраїлю продовжить моніторити зміну ситуації, стежити за всіма ринками та застосовувати всі доступні інструменти у разі потреби", – зазначається у пресрелізі.

Міжнародні резерви Ізраїлю на кінець серпня становили майже $203 млрд.

Попри заяву центробанку, курс шекеля у понеділок впав до семирічного мінімуму. Станом на 14:00 курс долара в Ізраїлі становив 3,92 шекеля, тоді як в п'ятницю він коштував менш як 3,84 шекеля.