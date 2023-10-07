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Нацбанк збільшив чистий продаж валюти за тиждень до $1,1 мільярда

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07.10.2023, 12:32
Нацбанк збільшив чистий продаж валюти за тиждень до $1,1 мільярда - Фото
Андрій Пишний

Чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня та після переходу до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до $1,15 млрд з $617,1 млн тижнем раніше, повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний у Facebook.

"Чи багато це? Однозначно так. Але чи завелика ця плата за відмову від фіксації курсу та уникнення кризових наслідків від тривалого збереження цього режиму? Точно ні", – зазначив він.

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Пишний зазначив, що щодня обсяг інтервенцій з продажу валюти знижувався. "Майже половину з наведеного обсягу було продано в перший день після переходу до керованої гнучкості курсу. Надалі попит поступово зменшувався, а у четвер і п'ятницю чистий продаж валюти НБУ був навіть нижчим, ніж у середньому за день у вересні, тобто до переходу до керованої гнучкості курсу", – уточнив голова Нацбанку.

Пишний також наголосив, що на готівковому валютному ринку все стабільно: немає ані значних коливань, ані ажіотажного попиту.

"Починаючи з середи тривожність на ринку повільно згасає. Очікуємо, що вона остаточно вщухне вже найближчими днями", – підсумував голова НБУ

Читайте також: Новий курс від Нацбанку. Чого очікувати українцям від валютних послаблень

Загалом за тиждень долар в обмінниках подорожчав лише приблизно на 13 копійок – до рівня 38,13 грн/$1, хоча у день зміни режиму його курс сягав 38,3 грн/$1.

  • Національний банк, який з кінця липня 2022 року утримував офіційний курс на рівні 36,5686 грн/$, з 3 жовтня ввів курсові послаблення, якими фактично відмовився від фіксації.
Наталія Софієнко
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