Нацбанк увеличил чистую продажу валюты за неделю до $1,1 миллиарда

Чистая продажа долларов Национальным банком в первую неделю октября и после перехода в режим управляемой гибкости курса выросла до $1,15 млрд с $617,1 млн неделей ранее, сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный в Facebook.

"Много ли это? Однозначно да. Но слишком ли это большая плата за отказ от фиксации курса и избегание кризисных последствий от длительного сохранения этого режима? Точно нет", – отметил он.

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Пышный отметил, что каждый день объем интервенций по продаже валюты снижался. "Почти половина из приведенного объема была продана в первый день после перехода к управляемой гибкости курса. В дальнейшем спрос постепенно уменьшался, а в четверг и пятницу чистая продажа валюты НБУ была даже ниже, чем в среднем за день в сентябре, то есть до перехода к управляемой гибкости курса", – уточнил глава Нацбанка.

Пышный также отметил, что на наличном валютном рынке все стабильно: нет ни значительных колебаний, ни ажиотажного спроса.

"Начиная со среды тревожность на рынке медленно угасает. Ожидаем, что она окончательно утихнет уже в ближайшие дни", – подытожил глава НБУ.

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В общей сложности за неделю доллар в обменниках подорожал лишь примерно на 13 копеек – до уровня 38,13 грн/$1, хотя в день смены режима его курс достигал 38,3 грн/$1.