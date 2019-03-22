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22.03.2019, 18:01

Временного реестра "старых" сумм НДС нет. Что нарушает Минфин

Временного реестра "старых" сумм НДС нет. Что нарушает Минфин

ЕБА призывает власть урегулировать возмещение "старых" сумм НДС

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) призвала правительство и Верховную Раду урегулировать возмещение "старых" сумм НДС. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕБА.

"В связи с отсутствием временного реестра, финансы предприятий заблокированы, что лишает налогоплательщиков их оборотных средств (налогово-финансовых активов)", - отмечают в Ассоциации.

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В ЕБА напоминают, что более двух лет предприниматели не могут получить "старые" суммы возмещения НДС, которые образовались до 1 февраля 2016 года, поскольку они не были включены в Единый реестр налоговых накладных на основании различных причин.

Согласно данным Минфина и ГФС, эти долги по НДС оцениваются в 4,7 млрд грн.

"Любые промедления в этом процессе являются необоснованными, а отсутствие обнародованного на сайте Минфина временного реестра является грубым нарушением законодательства", - заявляют в ЕБА.

В Ассоциации отмечают, что согласно опубликованному бюджету на 2019 год, отдельно средства на возмещение "старых" сумм не предусмотрены. А Временный реестр по возвращенным "старым" суммам НДС до сих пор не опубликован (хотя должен был быть создан к 01.02.2017 г.).

Поэтому согласно разъяснению Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, которое Ассоциация получила в марте 2019 года, такая ситуация является грубым нарушением норм Налогового кодекса Украины. В разъяснении говорится, что есть все основания для возмещения по Временному реестру НДС. Поскольку, инвентаризация сумм задолженности уже проведена территориальными органами ГФС Украины, действующие нормы налогового и бюджетного законодательства позволяют осуществить возмещение "старых сумм НДС". Единственное, что осталось - официально опубликовать Временный реестр на сайте Минфина.

Также, в комитете ВРУ отмечают, что поскольку Закон О Госбюджете Украины на 2019 год отдельно не определяет сумму бюджетного возмещения по НДС, а только сумму доходов с учетом бюджетного возмещения, то возврат (возмещение) "старых сумм НДС" согласно Временному реестру следует осуществлять по бюджетной смете, которую утверждает Минфин.

Ранее сообщалось, что в 2018 году плательщикам возместили 131,7 млрд грн налога на добавленную стоимость. Это на 11,6%, или на 11,6 млрд грн больше, чем в 2017 году (всего - 120,1 млрд грн).

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Теги: возврат НДС, возмещение НДС
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