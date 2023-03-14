Все налоги на оборону: правительство представило План действий на 2023 год

Правительство представило План действий на 2023 год, содержащий более 500 задач, что позволит систематизировать работу Кабмина и центральных органов исполнительной власти.

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Согласно заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, все налоги, которые платят граждане и бизнес, будут направлены на поддержку обороны и безопасности Украины, в частности, на приобретение нового оружия и техники для украинской армии.

"План действий правительства состоит из более 500 задач. Это законопроекты, постановления, программы и проекты", – подчеркнул глава правительства.

Он также отметил, что каждый пункт Плана имеет конкретных исполнителей и сроки выполнения, что наложит больше ответственности на всех.

Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить расходы государственного бюджета в 2023 году на 20%, или на 537 млрд грн.

Наталія Софієнко

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