Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году на уровне 3,2%

В 2025 году, по оценкам банка, рост ВВП замедлится до 2%, однако в 2026 году экономика Украины может вырасти уже на 7%

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Всемирный банк сохранил свой прогноз по росту экономики Украины по итогам 2024 года на уровне 3,2%, что соответствует предварительным ожиданиям, объявленным в начале года. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

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В 2025 году по оценкам банка рост ВВП замедлится до 2%, однако в 2026 году экономика Украины может вырасти уже на 7%.

Замедление роста в следующем году связано с последствиями российского вторжения и перебоями в электроснабжении.

По словам вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Антонеллы Бассани, страны региона успешно преодолели вызовы, связанные с высокой инфляцией и последствиями войны. Она также подчеркнула важность улучшения качества образования для долгосрочного роста производительности труда и укрепления человеческого капитала.