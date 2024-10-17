Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году на уровне 3,2%
Всемирный банк сохранил свой прогноз по росту экономики Украины по итогам 2024 года на уровне 3,2%, что соответствует предварительным ожиданиям, объявленным в начале года. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.
В 2025 году по оценкам банка рост ВВП замедлится до 2%, однако в 2026 году экономика Украины может вырасти уже на 7%.
Замедление роста в следующем году связано с последствиями российского вторжения и перебоями в электроснабжении.
По словам вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Антонеллы Бассани, страны региона успешно преодолели вызовы, связанные с высокой инфляцией и последствиями войны. Она также подчеркнула важность улучшения качества образования для долгосрочного роста производительности труда и укрепления человеческого капитала.
- Украина вернулась в группу наиболее экономически несвободных стран мира, согласно обновленному отчету "Экономическая свобода в мире" Института Фрейзера.