Світовий банк підтвердив прогноз зростання ВВП України у 2024 році на рівні 3,2%

У 2025 році, за оцінками банку, зростання ВВП сповільниться до 2%, однак у 2026 році економіка України може зрости вже на 7%

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Світовий банк зберіг свій прогноз щодо зростання економіки України за підсумками 2024 року на рівні 3,2%, що відповідає попереднім очікуванням, оголошеним на початку року. Про це повідомляє пресслужба Світового банку.

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У 2025 році, за оцінками банку, зростання ВВП сповільниться до 2%, однак у 2026 році економіка України може зрости вже на 7%.

Сповільнення зростання в наступному році пов’язане з наслідками російського вторгнення та перебоями в електропостачанні.

За словами віцепрезидента Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Антонелли Бассані, країни регіону успішно подолали виклики, пов’язані з високою інфляцією й наслідками війни. Вона також підкреслила важливість поліпшення якості освіти для довгострокового зростання продуктивності праці та зміцнення людського капіталу.