Всемирный банк привлечет частный капитал для восстановления Украины
Кабинет министров одобрил Меморандум о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией (IFC), входящей в структуру Всемирного банка, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Роль IFC предусматривает поддержку правительства в создании условий, при которых частные инвесторы смогут значительно увеличить инвестиции в инфраструктуру, в частности, на условиях государственно-частного партнерства, добавили в ведомстве.
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Сотрудничество будет предусматривать помощь IFC в приоритете проектов по восстановлению страны, в частности, в секторах:
- транспорт и логистика (аэропорты, порты, ж/д вокзалы, логистика дороги);
– городская инфраструктура (общественный транспорт, тепло-, водоснабжение и т.п.);
– социальная инфраструктура (школы, детсады, больницы, доступное жилье);
– энергетика.
Также IFC будет помогать правительству в подготовке и реализации приоритетных проектов.
- В сентябре Всемирный банк впервые с начала полномасштабной российско-украинской войны начал давать деньги на инвестиции в Украину, а не просто на финансирование нужд страны.
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