Всемирный банк привлечет частный капитал для восстановления Украины

Кабинет министров одобрил Меморандум о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией (IFC), входящей в структуру Всемирного банка, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Роль IFC предусматривает поддержку правительства в создании условий, при которых частные инвесторы смогут значительно увеличить инвестиции в инфраструктуру, в частности, на условиях государственно-частного партнерства, добавили в ведомстве.

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Сотрудничество будет предусматривать помощь IFC в приоритете проектов по восстановлению страны, в частности, в секторах:

- транспорт и логистика (аэропорты, порты, ж/д вокзалы, логистика дороги);

– городская инфраструктура (общественный транспорт, тепло-, водоснабжение и т.п.);

– социальная инфраструктура (школы, детсады, больницы, доступное жилье);

– энергетика.

Также IFC будет помогать правительству в подготовке и реализации приоритетных проектов.

Международная финансовая корпорация входит в группу Всемирного банка. Одним из важнейших направлений деятельности IFC является мобилизация больших объемов частного капитала с целью развития, прежде всего, в странах с низким уровнем дохода, а также в странах с нестабильностью и конфликтами. Украина является членом IFC с 1993 года. Именно благодаря сотрудничеству с IFC и ЕБРР были подготовлены пилотные концессионные проекты в морских портах "Ольвия" и "Херсон".

В сентябре Всемирный банк впервые с начала полномасштабной российско-украинской войны начал давать деньги на инвестиции в Украину, а не просто на финансирование нужд страны.

Наталія Софієнко

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