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Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики из-за войны в Украине

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 18:53
Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики из-за войны в Украине - Фото
Дэвид Малпасс (Фото: ЕРА)

Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на 2022 год с 4,1% до 3,2%, из-за последствий российского вторжения в Украину. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление президента Всемирного банка Дэвид Малпасса.  

Снижение экономического роста на 4,1% банк ожидает в регионе Европа и Центральная Азия, включая Украину, Россию и соседние страны. 

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Также банк снижает прогнозы роста для стран с развитой экономикой и многих развивающихся стран из-за скачков цен на продукты питания и энергоносители, вызванных перебоями в поставках из-за войны. 

"В течение следующих нескольких недель я рассчитываю обсудить с нашим советом директоров новый 15-месячный пакет антикризисных мер в размере около $170 млрд на период с апреля 2022 года по июнь 2023 года". 

Финансирование частично поддержит страны, принявшие беженцев из Украины, а также поможет решить проблемы в странах, страдающих от нехватки продовольствия, уточнил Малпасс. 

Ожидается, что Международный валютный фонд ухудшит свой прогноз роста мировой экономики во вторник, добавляют в агентстве.  

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Роман Брыль
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мировая экономика война в украине Всемирный банк экономический рост Дэвид Малпасс
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