Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за войны в Украине

Военное вторжение России в Украину усилило замедление развития мировой экономики, которая вступает в длительный период слабого роста и повышения инфляции, говорится в отчете Всемирного банка Global Economic Prospects.

По прогнозам Всемирного банка, рост мировой экономики сократится с 5,7% в 2021 году до 2,9% в 2022 году, что значительно ниже 4,1%, как Банк указывал в январском прогнозе.

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Рост в странах с развитой экономикой резко замедлится с 5,1% в 2021 году до 2,6% в 2022 году, что на 1,2 п.п. ниже прогноза января. В 2023 году рост сократится до 2,2%.

В странах с развивающейся экономикой рост упадет с 6,6% в 2021 году до 3,4% в 2022 году, что значительно ниже среднегодового показателя в 4,8% в 2011-2019 годах.

Ожидается, что темп роста мировой экономики будет колебаться в течение 2023-2024 годов, поскольку война в Украине нарушает работу компаний, инвестиции и торговлю в ближайшей перспективе.

"Война в Украине, локдауны в Китае, перебои в цепочках поставок и риск стагфляции тормозят рост. Многим странам будет трудно избежать рецессии", – отметил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

В докладе отмечается необходимость решительных глобальных и политических действий для предотвращения худших последствий войны в Украине для мировой экономики.

26 мая глава Всемирного банка прогнозирует глобальную рецессию из-за войны в Украине.

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Роман Брыль

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