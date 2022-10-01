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Всемирный банк выделил Украине $530 млн для немедленных нужд

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2022, 15:05
Всемирный банк выделил Украине $530 млн для немедленных нужд - Фото
Всемирный банк (Фото - EPA)

Всемирный банк объявил о дополнительных $530 млн, которые будут предоставлены для поддержки правительства Украины для решения немедленных потребностей, возникших из-за вторжения России в Украину, говорится в пресс-релизе банка.

Известно, что $500 млн гарантийных финансирований через Всемирный банк выделила Великобритания, а $30 – Дания.

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По состоянию на сентябрь, Всемирный банк мобилизовал для Украины около $13 млрд экстренного финансирования, в том числе и в обязательствах и гарантиях доноров. Из этой суммы $11 млрд уже выделены в полном объеме.

"Эта помощь позволила Украине продолжить предоставление важных государственных услуг населению и помогла уменьшить влияние значительных человеческих и экономических потерь, вызванных войной", — сообщили во Всемирном банке.

Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи подчеркнул, что долгосрочные расходы на реконструкцию и восстановление в Украине огромны, а потребности даже на следующие три года достигают более $100 млрд. "Эта цифра, как ожидается, будет расти по мере продления войны", — отметил Банерджи.

  • Международный валютный фонд расширил программы антикризисного финансирования, что позволит Украине получить дополнительные $1,3 млрд в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI).

Наталія Софієнко
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Всемирный банк финансовая поддержка Украины
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